Özgür Özel canlı yayında itiraf etti! CHP-DEM ittifakının belgesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraflarda bulundu. DEM Parti tarafından 'Eş başkan' olarak nitelendirilen Özgür Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." diye konuştu.

Türkiye'de gözler 31 Mart yerel seçimlerine çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.Daha önce terör örgütü PKK ile olan yakınlığıyla bilinen DEM Parti tarafından kırmızı halı ile karşılanan Özgür Özel, İstanbul ve Ankara'da yapılan seçim pazarlığını itiraf etti.CHP Genel Başkanı olduğu günden bu yana DEM Parti ile dirsek temasında olan Özgür Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." sözleri ile seçim pazarlığını itiraf etti.