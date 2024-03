İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinli hayatını kaybetti

Gazzeliler kaderine terk edilmiş durumda.Milyonlarca halk, İsrail'in sistematik olarak sürdürdüğü saldırıların durmasını bekliyor.Gece-gündüz üzerlerine bomba yağdırılan Filistinliler, hayatta kalma mücadelesi veriyor.İsrail ise her geçen gün saldırılarını daha fazla şiddetlendiriyor.Bu kapsamda bölgede can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.Yapılan son açıklamada, bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 193 arttığı belirtildi.Böylelikle can kaybı 30 bin 228'e yükseldi, yaralı sayısı 71 bin 377 oldu.Saldırılarda yaşamını yitirenlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.