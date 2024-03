İBB otopark projesinde deniz suyu skandalı! Meydanı için yıktı ama 13 aydır çivi çakmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en önemli turizm merkezlerinden Karaköy'deki kat otoparkını 13 ay önce yıktı. Etrafı çevrilen inşaat alanında hayata geçirilecek Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi için çalışmalar bir türlü başlamadı. Bu nedenle krize giren çevre esnafı, bir bir kepenk kapatmaya başladı.Katlı otoparkın yıkımından sonra inşaatın atıl durumda bırakılmasından dolayı yüzde 20 müşteri puanlamasından kayıp yaşadıklarını belirten The Wings Otel Genel müdürü Canpolat Fidan, 'Karaköy'ün en yüksek katlı otoparkı yıkılırken bizlere otelin manzarasının açılacağını söylemişlerdi. İBB müdürü çevre esnafla toplantı yaptı.Burasının insansız mekanik bir otopark yapılacağını 15-20 metre aşağıya inileceğini üst tarafının ise yaşam olanı ve bir meydan olarak düzenleneceğini söyledi. Fakat esnaflar yıkım süresinin uzaması ve alanın atıl durumda bırakılmasının kendileri için olumsuz maddi zarara yol açacağını işin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Yıkım sırasında başkan İmamoğlu ile yaptığım görüşmede yapım sırasında esnaf olarak işgaliye ücreti alınmaması, reklam ve ilan ücretlerinde indirim talebinde bulunduk.Konuyu konuşacağını söyledi fakat geri dönüş olmadı. Kazı çalışması başlatılıp birkaç bölge kazıldığında deniz suyunun çıkması sonrasında tekrar kapatıldı. Bize zemin etüdünde sorun olduğunu bölgenin deniz seviyesi altında kaldığını bu nedenle inşaatın durduğunu belirttiler. 20 gün önce mühendis bir arkadaşa sorduğumuzda bizim esnaf olarak sıkıntılarımızın her geçen gün arttığını söyledik. Otopark yapılmasa dahi bir çevre düzenlemesi ile park alanı yapılması gerektiğini aktardık.Bir hafta önce CİMER'e de bu çalışmaların tamamlanması ile ilgili şikayette bulundum. Olumlu bir cevap bekliyoruz. 35 esnafımız aynı durumda yıkım öncesi çok canlı bir bölgeydi. Bu yıkım yapılmadan önce hiç mi zemin etüt çalışması yapılmadı yıkımdan sonra mı olay fark edildi. Çevre esnaf mağdur edilerek turizme büyük darbe vuruldu. Bu hizmet değil hizmeti engelleyip esnafı mağdur etmektir. İşyerimize gelen müşterilerin ve turistlerin camdan baktıklarında boş ve atıl bir araziyi görmeleri bizi olumsuz etkiliyor ve İstanbul'un bu önemli merkezi noktasına zarar veriyor.Önceden turist müşterilerimin otelimizle ilgili puanlamaları çok iyi durumdayken bu yıkımdan sonra yüzde 20 puan kaybına uğradık. İstanbul'da en iyi 20 otel arasında 17. sıradayken bu inşaat yüzünden alınan kötü yorumlar nedeniyle 113'ncü sıralara geriledik. Bu da bizim çok kötü bir vizyon ve misafir kaybına neden oldu. İBB'nin esnafını bu duruma düşürmesi doğru değildir' dedi.Katlı otoparkın yıkımının hemen yanında daha önce eski Gümrük binası olarak kullanılan tarihi 5 katlı binanın Ferit Şahenk grubu tarafından satın alınıp The Peninsula isimli otel olarak Galataport projesi içinde yer alıyor. İBB ve Otel yönetimi tarafından bir anlaşma olduğunu duyduk.Anlaşmaya göre Otelin yıkılan katlı otoparkın yerine zemin insansız otopark yapılacağı ve 700 araçlık kapasiyete sahip olarak firma tarafından yaptırılıp İBB'ye teslim edileceği anlaşması yapıldığı belirtildi. Fakat zemin etütlerinin olumsuz çıkması nedeniyle kazı alanlarında su çıkmasının projeyi durdurduğu firma ile İBB'nin mahkemelik durumunda olduğu ve o yüzden çalışmaların durdurulup seçim sonuçlarının beklendiği kaydedildi.Metin Özkan, '45 yıllık esnafım İBB'den Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet bey katlı otoparkın yıkımından önce bize gelerek esnaflarla toplantı yaptı. 150 kişiydik. Mekanımızda da toplantı yaptık. Projeyi anlatıp esnafı mağdur etmeyeceğini söyledi. 2023 yılının Eylül ayında İstanbul'un ilk yüksek otoparkı olan Karaköy otoparkını yıkıp yerine zeminaltı otopark ile üzerine de yeşil alan yapılacağı söylendi. Yıkım üç ay sürdü.Ocak ayında bitti 13 aydır bir çivi dahi çakılmadı. Galataport Perisude otel ile yapılan anlaşma gereği katlı otopark yıkılıp zemin altı otoparkı yapıp teslim edecekti. Fakat zeminaltı otoparktan zemin etüdü yapıldığında deniz suyu çıkması nedeniyle iptal ediliyor. Biz otopark istemiyoruz zaten Galataport'ta 6 bin araçlık otopark var. Bize yeşil sosyal donatı alanı yapılsın' dedi.Metin Özkan, ' Yıkımdan dolayı çok mağdur olduk. Yıkım esnasında İBB esnafdan tabela , masa sandalye işgaliye, çöp vergisi , katı atık vergisi alınmayacağını söylemişti. Fakat bir yıl sonra sözlerinde durmayıp hepsini tahsil ettiler. Bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. İşyerimizin önü 2 metrelik duvar çekildi. Müşteri kapasitesi yüzde 80 düştü. Kiraları ödeyemez duruma geldik. Personel çıkardık.10 kişilik kadrodan 3 kişiye düştük. 45 yıllık dükkan kapanmak üzere biraz daha devam ederse mecburen kapatmak zorunda kalacağız. Bir an önce bu alanın yeşil alana çevrilip esnafın nefes alması sağlanmalı. Önümüzde seçim var böyle hizmetlerle nasıl oy isteyecekler bilmiyoruz. Hizmet olursa oy olur. 150'ye yakın esnaf isyanlarda çaresiz kaldı' dedi.Rıdvan Şener , 'Kısık Balık malzemeleri satan işyerimizle Karaköy'de 45 yıllık esnafız. Karaköy'de 20 yıldır işletme yapıyorum. Buranın katlı otoparkın yıkımından sonra belirsizlik baş gösterdi. Yapılacak mı yapılmayacak mı belirsiz hale geldi. İBB'den yetkililere artık ulaşamaz olduk. İBB yönetimi bir elçi atadı. Mehmet Çakılcıoğlu belediye başdanışmanı. Kendisine ulaştığımızda imarla ve anıtlar kurulu ile alakalı sorunlar yaşadıklarını söylüyor.Fakat 2024 yatırım proğramına alınmış ama bütçe ayrılmamış. Resmiyette bir bütçe yok . İstanbul'un en kıymetli bölgesi burada Nişantaşı'na yakın kiralar ödeniyor. Hepsi kiracı dayanamayan iki kargo şirketi kapatıp gitti. Kiraların yüksekliğinde esnaf dayanamayacak duruma geldi. Mal sahibi inşaatı anlamam kirası bu kadar diyor. Fakat işler bu inşaat alanından dolayı çok düşük. Her türlü vergi alınıyor sözler tutulmuyor. Kazanç olmadığı için esnaf sinek avlıyor. Bu arsa biraz daha atıl vaziyette durursa burada çok esnaf iflas bayrağını çeker' şeklinde konuştu.