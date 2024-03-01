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Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

İngiltere hükümeti, kamu sektöründeki işgücü maliyetlerini düşürmek ve operasyonları daha verimli hale getirmek için yapay zeka teknolojilerini entegre etme stratejilerini duyurdu.

Ekleme: 1.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 1.03.2024 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar
İngiltere hükümeti, sürücü asistanı sistemleri gibi sürekli bağlantı gerektiren yeni model araçların güvenlik endişeleriyle paralel olarak, kamu sektöründeki işgücü maliyetlerini azaltmak ve hizmetleri daha verimli hale getirmek amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullanma planlarını açıkladı.
Bu strateji, kamu hizmetlerindeki işgücü ihtiyacını azaltmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hükümet, yapay zeka teknolojilerini kullanarak veri yönetimi ve işlem süreçlerindeki etkinliği maksimize etmeyi amaçlıyor. Bu adım, kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'nin Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, yapay zekanın kamu görevlileri tarafından yapılan işlerin bir kısmını gerçekleştirmek için kullanılmasını teşvik ediyor.

Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

Yapay zeka araçları, örneğin parlamento sorgularına yanıt hazırlama gibi görevleri hızlandırabilir.

Dowden, yapay zekanın kullanımının personel sayısını azaltma ve hükümet verimliliğini artırma konusunda kritik olduğunu savunuyor.

Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

Hükümet, yapay zekanın kullanımının bazı politik hassasiyet içeren alanlarda sınırlı olacağını belirtiyor.

Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

Ayrıca, yapay zeka teknolojisinin uygulanmasıyla ilgili olarak Kabine Ofisi'nin Yapay Zeka bölümünün personel sayısının artırılacağı ve bütçesinin artırılacağı duyuruldu.