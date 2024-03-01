ABD Senatosundan Türkiye ve F-16 kararı! Teklif reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından Türkiye'ye F-16 satışı sözünü tuttu.ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını 'kesin bir sonuçla' reddederek F-16 satışını geri dönmeksizin onayladı.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 61'e karşı 10 destekçi çıktı.Mili Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile ilgili gönderdiği teklif ve kabul mektubu bakanlığa ulaştığını duyurmuştu.