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Mahinur Özdemir Göktaş, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu için Katar'da bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nda törenle karşılandı.

Ekleme: 9.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 9.02.2024 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Mahinur Özdemir Göktaş, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti
Katar'da Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu gerçekleştiriliyor.

Onur konuğu olan Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Katar'da. Göktaş bu kapsamda Katar'da temaslarda bulunuyor.

Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile görüşen Göktaş buradan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'na geçti.

Katar'da Bakan Göktaş'a Türk askerinden karşılama

Sınır ötesinde hizmet veren askerlerle bir araya gelen Göktaş, resmi törenle karşılandı. Tören takımını selamlayan Bakan Göktaş, daha sonra askerlere hitap etti. Ziyarete ilişkin açıklama sosyal medya hesabından yapıldı.

Mahinur Özdemir Göktaş, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti

"Kahraman askerlerimizle bir aradayız"

Ziyaretin fotoğraflarının da servis edildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’nin sınırları dışındaki ilk kalıcı askeri üssü olan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığında görevli kahraman askerlerimizle bir aradayız. Askerimiz bulunduğu her bölgede barış ve istikrarın teminatı olmuş, küresel barışın korunmasına da katkı sağlamıştır.

Vatanlarından uzakta bu şerefli vazifeyi ifa eden her bir mehmetçiğimizle gurur duyuyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.

Mahinur Özdemir Göktaş, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti
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