Bakan Fidan KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi.Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.' ifadelerini kullandı.