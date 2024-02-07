Milyonlarca emeklinin zam farkı ödemeleri bugün başlıyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılıyor.SKK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesi için yasal düzenleme yapıldı.Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.Emeklilerin ek zam ödeme takvimi belirlendi.Fark tutarları, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.