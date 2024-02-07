FETÖ üyesi 1 kadın 3 kişi yakalanıp tutuklandı

Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan 1'i kadın 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyedeki işlemlerinin arından cezaevine gönderildi.HAVAALANINDA YAKALANDITerörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. TEM ekipleri, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 yıl önce hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen ve yurt dışından uçakla Türkiye'ye geldiğini tespit ettiği S.D.K.'yi Adana Havalimanı'nda yakaladı. Zanlının, örgüt tarafından daha önce Polis Kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, ardından gittiği Polis Akademisiyle ilişkisinin kesildiği, deşifre olmamak için kod isim kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve sohbet toplantılarına katıldığı iddia edildi.ÖĞRENCİLERE ABLALIKPolis, FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve üniversite öğrencilerine ev ablalığı yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan E.U.'yu (31) da yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDUAyrıca tem ekipleri, örgütün düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve örgütle iltisaklı derneğe üyelik kaydı bulunduğu gerekçesiyle Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan avukat U.T.'nin (44) de saklandığı adresi tespit etti. Hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan S.D.K., E.U. ve U.T., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.