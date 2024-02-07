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Çağlayan'daki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

Çağlayan’daki saldırıda teröristlerin, şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye sokmaya çalıştığı ve teröristlerden Pınar Birkoç'un aynı gün duruşması olan ablasını kaçırma hedefinde oldukları değerlendiriliyor.

Çağlayan'daki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı
Ekleme: 7.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 7.02.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Çağlayan'daki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'da dün, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli saldırganlar, olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın hayatını kaybederken, üç polis ve 2 vatandaş da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2015'teki olayın bir benzerini devreye sokmaya çalıştılar

Etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden de 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneği çıktı.

Teröristlerin, adliyenin yerleşkesine adı verilen ve 2015 yılında öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye koymaya çalıştıkları değerlendiriliyor.

'Teröristin ablasını kaçırma ve mahkeme heyetini rehin alma planı'

Diğer yandan teröristlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un, Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmasının olduğu güne rastlayan saldırıya ilişkin, teröristlerin adliyeye girip tutukluyu kaçırma veya mahkeme heyetini rehin alma planı üzerinde duruluyor.

Son olarak terörist Emrah Yayla'nın, 2008 yılında Adana'da güvenlik güçleriyle yargı mensuplarına saldırı hazırlığındayken 11 kilo patlayıcıyla yakalanıp cezaevine girdiği, Adana ve Bolu F Tipi cezaevlerindeki 13 yıllık hapis cezasının ardından Şubat 2021'de tahliye olduğu belirlendi.

Çağlayan'daki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı
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