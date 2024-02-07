  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Ekleme: 7.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 7.02.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı programda Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü olması nedeni ile Bakanlığının çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.

Işıkhan, deprem bölgesindeki istihdam sayısını 914 bine tekrar getirildiğini belirterek 110 bin vatandaşa 990 milyon lira ödendiğini belirtti.

"İKRAMİYESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ"
Bakan Işıkhan kendisine yöneltilen "Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim değerlilerimiz oldu. Enflasyona karşı tüm vatandaşlarımıza ezdirmemek emeklilerimiz için de söz konusu. Bayram ikramiyeleri 2018'de hayata geçti. 166 milyar 200 milyon lira toplamda bayram ikramiyesi gerçekleştirdi.

Emeklilerimiz müsterih olsunlar. Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile emekli ikramiyesi için bir çalışma başlatacağız ve Cumhurbaşkanımıza sunacağız.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda