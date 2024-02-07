Bakan Vedat Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı programda Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü olması nedeni ile Bakanlığının çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.Işıkhan, deprem bölgesindeki istihdam sayısını 914 bine tekrar getirildiğini belirterek 110 bin vatandaşa 990 milyon lira ödendiğini belirtti.Bakan Işıkhan kendisine yöneltilen "Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim değerlilerimiz oldu. Enflasyona karşı tüm vatandaşlarımıza ezdirmemek emeklilerimiz için de söz konusu. Bayram ikramiyeleri 2018'de hayata geçti. 166 milyar 200 milyon lira toplamda bayram ikramiyesi gerçekleştirdi.Emeklilerimiz müsterih olsunlar. Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile emekli ikramiyesi için bir çalışma başlatacağız ve Cumhurbaşkanımıza sunacağız.