Ankara’da skandal: Mansur Yavaş Turgut Altınok afişlerini böyle engelledi!

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar projelerini ve vaatlerini açıklamak için meydanlara indi. Ankara'yı 2019'dan bu yana projelerle değil algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'tan ise skandal bir hamle geldi.Her fırsatta 'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, Ankara için proje üretmek yerine Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını engellemek için çaba sarf etti! Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak rakibini engelledi. Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük' demişti. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında konuşan Yavaş, 'Biz Ankara Büyükşehir Belediyesinin adil bir şekilde kaynakları boşa götürmeden, dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bunu başardık aynı yolda devam edeceğiz' demişti.Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi. Bunun üzerine Yavaş'ın 'Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık' açıklamaları gündem oldu.