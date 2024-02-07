  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saat belli oldu

İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'yı Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan TSİ 17.05'te ayrılacağı açıklandı.

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saat belli oldu
Ekleme: 7.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 7.02.2024 - 08:36 / Editör: Ozge Selin
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saat belli oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ayrılışı Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

SpaceX'ten yapılan açıklamada Ax-3 ekibinin istasyondan ayrılmasının ardından bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtildi.

Uzay aracının istasyondan ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğu da ifade edildi.

Dünya'ya dönüş süreci

Dönüş yolculuğu için Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Kapıların kapatılmasının ardından istasyondan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkacak

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor, bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan kapsül paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak

Planlı inişin ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşış 12 saat sürecek.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda