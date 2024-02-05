Yarım kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi Nene Hatun Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. Y.S. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 575 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 0,37 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, 2 cep telefonu, 6 bin 600 lira, 5 bin 600 euro nakit para ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı.