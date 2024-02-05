Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Sosyal medya hesabından paylaştı

Dünyaya dönmek için gün sayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından bir dönüş mesajı yayımladı. Gezeravcı paylaşımında; "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Gezeravcı, 'Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadesini kullandı.Paylaşımına 'Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!' diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:'Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.'