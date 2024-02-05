FETÖ’nin mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.