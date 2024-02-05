Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Hafta sonu 2000 TL seviyesini geçen gram altın yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde yüzde 1,42 oranında bir düşüş yaşadı. Şubat ayı başı itibariyle yeni rekorlara imza atan altın piyasasında her bir hareketlilik yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüş ve çıkışları anlık olarak bilmek istiyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın serbest piyasa fiyatları ne kadar? İşte 5 Şubat 2024 altın fiyatları tablosu…