  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Hafta sonu 2000 TL seviyesini geçen gram altın yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde yüzde 1,42 oranında bir düşüş yaşadı. Şubat ayı başı itibariyle yeni rekorlara imza atan altın piyasasında her bir hareketlilik yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüş ve çıkışları anlık olarak bilmek istiyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın serbest piyasa fiyatları ne kadar? İşte 5 Şubat 2024 altın fiyatları tablosu…

Ekleme: 5.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...Serbest piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösteriyor. Ocak ayını sakin bir seyirde geçiren altın piyasası geçtiğimiz hafta yaşanan iktisadi gelişmelerin ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçmişti. Piyasalar yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı: 1.991,58 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.991,82 TLfiyatları da yeni haftayla birlikte dengeyi bulacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.859,69 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.973,96 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 3.334,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 3.438,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 6.670,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 6.795,00 TL

Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 13.298,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 13.548,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.871,21 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.890,71 TL

ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 2.031,17 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.031,50 dolar
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda