Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
Hafta sonu 2000 TL seviyesini geçen gram altın yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde yüzde 1,42 oranında bir düşüş yaşadı. Şubat ayı başı itibariyle yeni rekorlara imza atan altın piyasasında her bir hareketlilik yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüş ve çıkışları anlık olarak bilmek istiyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın serbest piyasa fiyatları ne kadar? İşte 5 Şubat 2024 altın fiyatları tablosu…
Serbest piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösteriyor. Ocak ayını sakin bir seyirde geçiren altın piyasası geçtiğimiz hafta yaşanan iktisadi gelişmelerin ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçmişti. Piyasalar yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 1.991,58 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.991,82 TLfiyatları da yeni haftayla birlikte dengeyi bulacak gibi görünüyor. İşte detaylar...
22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.859,69 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.973,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 3.334,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 3.438,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 6.670,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 6.795,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 13.298,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 13.548,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.871,21 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.890,71 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 2.031,17 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.031,50 dolar
Gram altın alış fiyatı: 1.991,58 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.991,82 TLfiyatları da yeni haftayla birlikte dengeyi bulacak gibi görünüyor. İşte detaylar...
22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.859,69 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.973,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 3.334,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 3.438,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 6.670,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 6.795,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 13.298,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 13.548,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.871,21 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.890,71 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 2.031,17 dolar
Ons altın satış fiyatı: 2.031,50 dolar