Naci Görür’den o ilçe için kritik deprem uyarısı! ‘7 üstü depreme dayanamaz...’

Yaşanan depremlerin ardından olağan bir deprem mi, yoksa korkulması gereken bir deprem mi noktasında açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de Biga merkezli olarak meydana gelen 4.6' şiddetindeki deprem sonrasında da uyarılarda bulundu.Sosyal medya hesabından takipçilerini deprem sonrası bilgilendirmeler yapan uzman isim o ilçeyi vurgulayarak kritik bir uyarıda bulundu.Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yaşanan her deprem sonrası yinelediği uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen sarsıntılara dikkat çektiği bir uyarıda bulundu.Sosyal medya platformu olan X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgenin riskli bir konumda olduğunu vurgulayarak Gemlik'teki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda da uyardı. Ayrıca Görür, ilçenin 7 ve üstü olası bir depreme dayanamayacağını da önemle vurguladı.