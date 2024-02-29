Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CAz bulutluMERSİN °C, 21°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CAz bulutluSİVAS °C, 13°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 7°CAz bulutluKARS °C, 8°CAz bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutluVAN °C, 5°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu ve açık