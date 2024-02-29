Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla konuşuluyor. Son yıllarda Rusya Ukrayna savaşının barışla sonlanması için sayısız diplomatik girişimde bulunan, arabuluculuk rolünü ise başarılı bir şekilde üstlenen Türkiye, barışın sağlanması için çaba sarfetmeyi sürdürüyor.Dün yayınlanan mesajda, barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, 'Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum.' sözlerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın aralıksız sürdürdüğü barış girişimleri ise dünya medyasında geniş yankı buldu. Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulunduğunun altını çizen Kviv Independent, 'Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' başlıklı haberinde 'Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmayı sürdürüyor' yorumuna yer verdi.Independent, 'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu' başlığını attığı haberinde Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlara geniş yer ayırdı.Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu: Türkiye akan kana son veriyor!CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın 'Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir' ifadelerinin altını çizdi.Newsweek platformu, 'Türkiye, Ukrayna-Rusya Barış Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapmayı Teklif Ediyor' başlıklı haberinde, 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus işgalinin başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmayı teklif etti' ifadelerini kullandı.Azerbaycan haber platformu Azerbaycan 24, 'Ankara, çatışmanın başlamasına bir aydan az bir süre kalmışken raydan çıkan müzakere turunun ardından defalarca arabulucu olarak hareket etmeye çalıştı' sözlerini kullandı.Azerbaycan merkezli APA ise Başkan Erdoğan'ın barış mesajlarını, 'Türkiye cumhurbaşkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' ifadeleriyle okuyucularıyla paylaştı.Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ve arabuluculuk konumunun etkileri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-3 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret üzerinden de öne çıkarıldı. Al Monitor, Lavrov'un Türkiye ziyaretine dikkat çekerek, 'Erdoğan Rusya ile yeni bir Karadeniz mekanizması arayışındayken Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek' başlıklı haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, üst düzey Rus diplomatın ziyareti öncesinde yeni bir güvenlik düzenlemesi oluşturma çabalarını açıkladı' sözlerini kullandı.