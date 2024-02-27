Yunanistan'ın Türk savunma sanayisi korkusu: Fark giderek açılıyor

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayide geldiği nokta göğüs kabartıyor.Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.Özellikle Yunanistan medyasında Türk savunma sanayisine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor. Türk denizaltılarının modernizasyonu konusu da Yunan basınını cezbetmiş görünüyor.Yunan gazeteleri, Preveze ve GÜR denizaltılarının modernizasyonuyla iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki dengeyi değiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriyor.Yunan haber sitesi Naval Defence Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltılarını son teknolojiye uygun şekilde yenilemesini, 'Türkiye 4 denizaltısını modernize etti, giderek Yunan donanması ile farkı açıyor' başlığıyla duyurdu.Haberde Preveze ve GÜR denizaltılarının yerli ve milli sistemlerle modernize edileceği yazıldı.Türk ve Yunan deniz kuvvetlerinin karşılaştırılmasıyla, savunma alanındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi.Haberde ayrıca, '10 yıl içinde Türkiye'nin denizaltı filosunda 14 gemi olacak, Yunan donanması ise muhtemelen 5 denizaltı ile sınırlı kalacak' bilgisine yer verildi.Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin denizaltı filosunu yerli ve milli sistemlerle güçlendirdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin 2030'a kadar 16 modern ve modernize edilmiş fırkateyne sahip olma hedefini hatırlattı.Haberde 'TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisi, 18 denizaltı ve 4 korvet daha inşa etmeyi planlıyor' denildi.Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki ilerleyişi de, Yunan basınının gündeminde..Ethnos gazetesi, Türkiye'nin yeni İHA'sı Bayraktar AKINCI C'nin başarılı ilk uçuşunu, 'Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk testi geçti' başlığı ile duyurdu. Akıncı C'nin deniz hedeflerini vurmasının vurgulandığı haberde, Türkiye'nin savunma alanındaki teknolojik ilerleyişine dikkat çekildi. Yunan haber sitesi Flight Türkiye'nin daha da güçlü İHA'larını sahaya sürdüğünü vurguladı.