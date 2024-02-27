Mansur Yavaş'tan tabela belediyeciği! 'Her mahalleye bir kreş' vaadi elinde patladı

Göreve gelmeden önce Ankara'da her mahalleye bir kreş sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, aradan geçen 5 yılda sadece 1 tane kreş yapabildi.Yavaş'ın açılışını yaptığı kreşlerin 19'unun eski dönemden kalma çocuk kulübü olduğu, sadece tabela değişikliği yapıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da her mahalleye bir kreş yapacağı vaadinde bulunmuştu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ankara'da 25 ilçede toplam bin 425 mahalle bulunuyor. Aradan geçen 5 yıllık süre zarfı içerisinde Yavaş, bin 425 mahalleden sadece bir tanesine sıfırdan kreş yapabildi.Kendi döneminden önce yapılan kreşlerin tabelalarını değiştirerek kendisi yapmış gibi algı oluşturmaya çalışan Yavaş'ın Ankaralılara verdiği sözlere rağmen 5 yıllık görev süresi boyunca sadece bir kreş yapması eleştirilere konu oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, açılışını yaptığı Ahmetler Çocuk kulübünün 2007 yılından fotoğrafları ortaya çıktı.Ancak Yavaş, katıldığı programlarda kendi döneminden önce yapılan kreşleri de sahiplenerek açılışı yapılan kreş sayısının 20 olduğunu belirtti.Kreşlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde olduğunu bilen Yavaş, ABB'ye ait diğer kreşlerin de tabelasını değiştirerek 'çocuk kulübü' olarak adlandırdı. Yavaş'ın yaptığı değişiklik ile denetlemelerden kaçmayı hedeflediği öğrenildi.Verdiği vaatlere ve 58 milyar liralık devasa bütçesine rağmen kreş yapamayan Yavaş'a karşılık olarak Ankara'nın AK Partili belediyeleri 12 adet kreşin yapımını üstlendi.Aradan geçen 5 yıllık sürede Sincan Belediyesi 1.3 milyarlık bütçesiyle 5, Keçiören Belediyesi 750 milyon liralık bütçeyle 3, Mamak Belediyesi 2 kreş yaparken 959 milyon liralık bütçeyle Altındağ ve 160 milyon lira bütçe ile Kahramankazan Belediyesi 1'er tane kreş inşa etti.