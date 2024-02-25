VAN DEPREM SON DAKİKA! 25 Şubat az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Van Erciş KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.25-02-2024 08:58:04 38.9156 43.4728 7 MW 3.9 Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van) 62093825-02-2024 08:32:22 40.0497 28.6103 6.89 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa) 62093725-02-2024 08:29:28 40.0425 28.6225 6.99 ML 1.9 Mustafakemalpaşa (Bursa) 62093625-02-2024 08:22:48 38.3047 38.1981 7 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 62093425-02-2024 08:19:40 38.2442 38.1533 6.95 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 62093525-02-2024 07:09:18 38.6758 26.1583 7 ML 2.9 Ege Denizi - [21.42 km] Karaburun (İzmir) 62092625-02-2024 07:07:51 40.8028 27.6375 9.63 ML 1.2 Marmara Denizi - [16.74 km] Marmara (Balıkesir) 62092725-02-2024 07:06:22 38.605 37.4942 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 62092825-02-2024 07:02:26 38.2569 38.1764 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 62093125-02-2024 06:56:34 38.5703 37.4858 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 62092925-02-2024 06:38:23 37.7311 38.0242 7 ML 1.2 Besni (Adıyaman) 62093025-02-2024 05:49:46 38.0158 37.5353 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 62093225-02-2024 05:35:21 35.3739 27.2039 6.53 ML 2.9 Akdeniz - [148.16 km] Datça (Muğla) 62093325-02-2024 04:57:01 36.1725 25.625 26.18 ML 2.4 Ege Denizi 62092325-02-2024 04:54:23 38.3575 37.5169 7.76 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 62092525-02-2024 04:40:55 38.3911 37.5086 7.02 ML 1.5 Darende (Malatya) 62092425-02-2024 04:30:20 40.2769 27.0217 6.95 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 62092225-02-2024 04:23:34 37.1706 36.9378 7 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 62092125-02-2024 04:08:57 38.0083 37.5892 7.02 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 62091925-02-2024 03:52:07 38.2686 38.7828 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 620920