HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutluMANİSA °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluHATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTOKAT 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu