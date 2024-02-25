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Ege'de korkutan deprem: Sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti

Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

Ekleme: 25.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.02.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Ege'de korkutan deprem: Sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleştiEge Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

Ege'de korkutan deprem: Sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti