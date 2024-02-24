LGBT terörü hız kesmiyor! Beyaz Saray’dan çirkin algı operasyonu: O kelimeler tamamen yasaklandı!

Küresel LGBT lobisi, Batı dünyasında etkinliğini her geçen gün artırıyor. İlkokul seviyesine kadar ulaşan LGBT lobisi, küçük çocukları cinsel obje yerine koyarak propaganda çalışmalarına alet eden LGBT lobisi, elinin en güçlü olduğu yer olan ABD'de yeni bir skandalın önünü açtı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın verdiği "emir", LGBT lobisinin nasıl yayıldığını da gözler önüne serdi.

Küresel sermayenin desteğiyle Batı dünyasında büyük bir güç elde eden LGBT lobisi, skandal girişimlerini sürdürüyor. Başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesinde sözde 'özgürlük' adı altında çocukları hedef alan LGBT lobisi, cinsiyetsizleştirme hedefini gerçekleştirmek için akılalmaz yöntemlere başvuruyor.Tüm dünyada büyük bir propaganda ağı oluşturan LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlarla yetinmeyerek özellikle ABD'de ilkokul çocuklarına kadar ulaştı. Uzun zamandır ABD genelinde sayısız ebeveyn, çocuklarının okullarda LGBT lobisinin propagandasına maruz kaldığını belirtiyordu.İlkokullara kadar inen propaganda çalışmaları, 12-13 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirmelerine neden olurken onları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırarak yalnızca LGBT lobisinin üyeleriyle iletişim haline sokuyordu.LGBT terörüne karşı sesler yükselse de ABD'de yaşanan yeni bir gelişme, bu lobinin devlet kademelerinde ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Daha önce de sözde 'Onur Haftası' adı altında ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen skandal LGBT partisi, ABD hükümetinin bu teröre destek verdiğini dünyaya duyurmuştu.Biden kabinesinin öncü isimlerinden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaptığı yeni uyarıyla LGBT lobisinin 'cinsiyetsizleştirme' hedefine açık açık destek verdi.Blinken, ABD Dışişleri personeline LGBT hassasiyeti için cinsiyete dayalı dil kullanmamaları konusunda yeni bir talimat verdi. 'Bayanlar ve Baylar, Anne-baba, Oğlu-kızı, Karı-koca' gibi kelimelerin rencide edici ve onur kırıcı olduğunu savunan Blinken, bu kelimelerin ve cinsiyet belirten zamirlerin artık yasak olacağını duyurdu.Blinken personeli, iş arkadaşlarına zamirlerini paylaşmaları konusunda baskı yapmamaları konusunda da uyardı.