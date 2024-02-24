  • USD: 31,00 - 31,06
  • EURO: 33,56 - 33,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Abdullah Özdemir’den Ekrem İmamoğlu’na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, "Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz" dedi.

Ekleme: 24.02.2024 - 00:16 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Abdullah Özdemir’den Ekrem İmamoğlu’na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
İstanbul'da semt semt dolaşarak seçim kampanyasını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un bugünkü adresi Bağcılar oldu. Kurum'a programında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti. Kurum ile Özdemir, güne esnaf gezesiyle başladı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum ve Özdemir, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf gezisinin ardından Bağcılar Meydanı'nda miting düzenlendi. Her yaştan ve kesimden ilçe sakini meydanı doldurdu. Mitinge yoğun katılımın olduğu meydanda gençler, Kurum ve Özdemir'i coşkuyla karşıladı.

İmamoğlu'na tatil göndermesi

Kurum'dan önce sahneye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çıktı. Hemşehrilerine seslenen Özdemir, Kurum'un bakanlık dönemi hizmetleri ve afetlerde nasıl milletin yanında yer aldığını hatırlattı. Kurum'un çizmeleri ve yağmurluğuyla her felakette milletin yanında olduğunu söyleyen Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da Elazığ depremi sırasında kayak tatilini hatırlattı.

“Biz her daim vatandaşımızın yanında oluruz”

Kurum ve AK Parti yöneticilerinin asla böyle bir duruma düşmeyeceğini dile getiren Özdemir “Anadolu'da bir söz vardır. ‘Tarlada izi olanın mahsulde yüzü olur'. İşte adayımız Murat Kurum. Malatya'da deprem oldu. Adıyaman'da deprem oldu ama Başkanımızın yaptığı TOKİ konutlarında bir çizik dahi göremedik. O kent meydanlarının nasıl ne hallere geldiğini biliyoruz. Sayın bakanımızın hepimizin memleketlerinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerini çok iyi biliyoruz. Sayın başkanımızın yaptığı eserleri çok iyi biliyoruz. Çünkü tarlada izimiz var. Başkanımızın birçok memlekette yaşanan afetlerde çizmeleriyle yağmurluğuyla milletimiz yanında olduğunu biliyoruz. İşte biz böyle zamanlarda tatile gitmeyiz, biz böyle zamanlarda balıkçıya gitmeyiz, biz böyle zamanlarda şehrimizi terk etmez, her daim vatandaşımızın yanında oluruz” diye konuştu.

'Biz 1 yapıyorsak Murat Kurum Bağcılar'a 5 katını yapacak'

Murat Kurum'un İBB'yi kazanması durumunda Bağcılar'ın da kazanacağını ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “İBB Bütçesinin Bağcılar bütçesinden 5 kat fazla olduğunu dolayısıyla Bağcılar'ın da 5 kat fazla hizmet alacak. Biz ne yapıyorsak bizim bütçemiz neyse İBB'nin kasasına giren bütçe tam 5 katı. Biz 1 yapıyorsak Murat Kurum başkanımız Bağcılar'a tam 5 katını yapacak Allah'ın izniyle.”
Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'de önemli açıklamalar
KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'
YSK'da seçim hazırlığı: Sonuçların paylaşılmasına ilişkin toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek
BM'den dünyaya tepki: İsrail'e silah satışın derhal durdurun
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan herkese dokunacak projeler: Öğrenciye doğal gaz ve ulaşım desteği…
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
ABD medyasından dikkat çeken Türkiye analizi: Tüm yönlerde aktif politika izliyor...
CHP'nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki adayı Ahmet Özer'in sicili kabarık çıktı
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
CHP çekilip DEM'in adayını desteklemişti: Mersin mitinginde Öcalan sloganları!
Goldman Sachs'dan Türkiye raporu! 'Türk lirasının değerlenme hızı sürecek'
CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”
Can kaybı 30 bine dayandı... İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam!
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Dünyanın en hızlı biten uçak projesi!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi
İşte KAAN'ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş! İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti
DEM Partili Altan Tan kirli planı böyle anlattı! CHP ve Kandil itirafı: Ne pahasına olursa olsun…
51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

51 yıl sonra bir ilk: ABD Ay'a geri döndü

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

NASA uyardı! Güneş patlaması nedeniyle kesinti yaşanabilir

NASA uyardı! Güneş patlaması nedeniyle kesinti yaşanabilir