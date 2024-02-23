WhatsApp bildirim sorunu! İnternet açık ama mesaj gelmiyorsa...

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman hatalar verebiliyor.En sık yaşanan sorunlar arasında da 'mesaj gitmiyor, 'bildirim gelmiyor', 'çift tik olmuyor' gibi başlıklar yer alıyor.Eğer internet bağlantınız olduğu halde karşı tarafın attığı mesajlar tek tik görünüyorsa, yani size iletilmiyorsa endişelenmeyin. WhatsApp tek tik veya bildirim gelmeme sorunu, birçok kişi tarafından tecrübe ediliyor.WhatsApp'a girmeden bildirim gelmiyor, WhatsApp mesajları neden düşmüyor, İnternet açık ama mesaj gitmiyor, WhatsApp neden tek tik? İşte soruların yanıtı ve çözümü.Ayarlardaki Uygulamalar kategorisini açın.“Veri kullanımı” bölümüne girin.“Arka plan verisi” özelliğini etkinleştirin.Uygulama Bildirimlerine İzin VerinUygulamalar bölümünü açın.WhatsApp'ı seçin.“Bildirimlere izin ver” seçeneğini etkinleştirin.Whatsapp Önbelleğini TemizleyinUygulamalar'ı açın.Depolama'ya dokunun.Rahatsız Etme ModuTelefonunuzda Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin'e giderek Rahatsız Etmeyin ayarının devre dışı olduğuna veya öncelik modunda WhatsApp bildirimlerine izin verdiğinize emin olun.Not:Telefonunuzun ayarları, WhatsApp ayarlarını geçersiz kılar. Yani, bildirim almıyorsanız telefonunuzun ayarlarını kontrol ettiğinize emin olun...