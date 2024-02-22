WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Meta, WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Yaklaşan bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedildi. Özelliğin, ayarlar menüsünün gizlilik bölümünde yer alacağı belirtildi.Ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda, ekranın alt kısmında 'uygulama kısıtlamaları nedeniyle' ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkacak.WhatApp, yaklaşık beş yıl önce kullanıcıların 'başkalarının profil fotoğraflarını' kaydetmesine engel olan bir özelliği kullanıma sunmuştu.Bu yeni özellikle birlikte şirket, kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye çalışacak.