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Dünyanın en büyük yılanı keşfedildi: 7 buçuk metre ve 500 kilo

Bilim adamları, Amazon'da daha önce belgelenmemiş, 7,5 metreye kadar büyüyebilen ve 500 kg'a yakın ağırlığa sahip dev bir anakonda türü keşfettiler; bu, onu dünyada şimdiye kadar bilinen en büyük ve en ağır yılan yapıyor.

Ekleme: 22.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en büyük yılanı keşfedildi: 7 buçuk metre ve 500 kilo
Şimdiye kadar dört anakonda türü biliniyordu. Bunlardan en büyüğü, Amazon, Orinoco ve Esequibo nehirlerinin havzaları gibi Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde ve bazı küçük havzalarda yaşayan yeşil anakondaydı.

Güney Amerika'nın nehirlerinde ve sulak alanlarında bulunan bu anakondalar, yıldırım hızları ve avlarının etrafında dolanarak, onları boğarak ve bütün olarak yutarak beslenme yetenekleriyle tanınıyor.

Onlarca yıl süren yeni yayınlanan bir çalışma, yeşil anakondanın genetik olarak iki farklı tür olduğunu ortaya çıkardı.


'Sığ sularda gizlenen, avını bekleyen' yeni türlere ait birkaç anakondayı belgeledi
Yerli Waorani halkıyla çalışan araştırmacılar, Ekvador Amazonu'ndaki Baihuaeri Waorani Bölgesi'nin Bameno bölgesinde yeni adlandırılan kuzey yeşil anakondasının (Eunectes akayima) birkaç örneğini yakaladı ve inceledi.


Bilim adamları, Amazon nehri sistemi boyunca kanolarla kürek çekerken 'sığ sularda gizlenen, avını bekleyen' yeni türlere ait birkaç anakondayı belgeledi.

Dünyanın en büyük yılanı keşfedildi: 7 buçuk metre ve 500 kilo


Queensland Üniversitesi'nden çalışmanın yazarlarından Bryan Fry, 'Bu muhteşem yaratıkların boyutları inanılmazdı; karşılaştığımız bir dişi anakondanın uzunluğu 6,3 metreydi. Bölgede 7,5 metreden uzun ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında anakondalar bulunuyor' dedi.
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