KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, bir paylaşım ise Murat Kurum'dan geldi.

Türkiye artık yerli ve milli imkanlarla kendi savaş uçağını üretiyor.Dışa bağımlılık gittikçe azalırken Türkiye, gözde savaş uçaklarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı.Bu yerli ve milli savaş uçakları envanterine ise şimdi KAAN eklendi. Göz bebeğimiz KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve gökyüzüyle buluştu.KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;Gururumuz kanatlandı, yolu açık olsun.