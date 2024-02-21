İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken, siyasi partilerin aday listelerini teslim etmeleri için verilen süre dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi.İstanbul'da da Mahalli İdareler Seçimleri için adaylar belli oldu. İstanbul'un geleceğini şekillendirecek olan bu süreçte siyasi partilerin belirlediği adaylar, İstanbul'un kaderini belirlemek için yarışacak.Toplam 52 aday İBB Başkanlığı için yarışacakDEM Parti'nin listeyi geç verdiği yönündeki iddiaların ardından ise DEM Parti avukatları, İl Seçim Kurulu'na başvurarak durumu görüştü.Görüşmenin ardından avukatlar, listenin teslimiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için toplamda 22 siyasi parti adayı ve 30 bağımsız aday yarışacak.İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İBB için aday olan isimler:Vatan Partisi: İbrahim Okan ÖzkanDEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat ÇepniCHP: Ekrem İmamoğluAK Parti: Murat KurumİYİ Parti: Buğra KavuncuZafer Partisi: Azmi KaramahmutoğluSaadet Partisi: Birol AydınYeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz