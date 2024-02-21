İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, insan haklarını ihlal eden İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinlinin elbiselerini çıkardılar. Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askeri tarafından çekilen videoya tepki yağdı. Daha önce BM raportörleri, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran; çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, bölgede insanlık suçu işlemeye devam ediyor.Esir aldığı Filistinlilere keyfi işkence yapan İsrail askerlerinin, kadın ve kız çocuklarına yönelik bildirilen insan hakları ihlallerinin dehşet verici olduğu belirtilmişti.Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.ALIKONULAN MASUM SİVİLLERİN ELBİSELERİNİ ÇIKARDILARSosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda ise, İsrail askerlerinin Gazze'de UNRWA'ya bağlı bir okulda alıkoyduğu onlarca Filistinlinin elbiselerini çıkardığı görülüyor.Videoda, Gazze Şehri'nde UNRWA'ya ait Selahaddin Ortaokulu'nun avlusunda İsrail ordu güçleri tarafından alıkonulan erkeklerin, kıyafetleri çıkarılmış, elleri havada yerde oturması göze çarpıyor.Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askerinin çektiği videonun çekim tarihine ilişkin bilgi edinilemedi.