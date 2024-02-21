İlk kez gökyüzüyle buluştu: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.KAAN, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla tamamladı.Milli Muharip Uçak, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.