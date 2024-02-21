Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.Uçuşa ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, Türkiye'nin savunma sanayiinde imza attığı projeler dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.KAAN'ın ilk uçuşu, komşu Yunanistan'da büyük ses getirdi. Proto Thema gazetesi, 'Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı.' başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde şu notlara yer verildi:Türkiye, 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu.Pentapostagma, 'Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi.' dedi.Söz konusu uçuşun Ankara semalarında yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:KAAN, Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek. Ankara, KAAN'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi üçüncü ülkelere de satmayı hedefliyor. Türkiye'de TF-X adıyla geliştirilmeye başlanan KAAN'ın, 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor.Hollanda havacılık topluluğuna hitap eden 'Scramble' adlı internet sitesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamladığını aktardı.Uçuşun 11 dakika sürdüğü belirtilerek, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının KAAN'a eşlik ettiği bildirildi.