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Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor

İlk uçuşunu yapan savaş uçağı, dünya kamuoyunda yeniden yer etmeye başladı. Türkiye'nin sayılı ülkeler arasına girdiği belirtildi.

Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Ekleme: 21.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Uçuşa ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, Türkiye'nin savunma sanayiinde imza attığı projeler dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

KAAN'ın ilk uçuşu, komşu Yunanistan'da büyük ses getirdi. Proto Thema gazetesi, 'Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı.' başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

Türkiye sayılı ülkeler arasında

Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde şu notlara yer verildi:

Türkiye, 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu.

KAAN savaş uçağının ilk uçuşu

Pentapostagma, 'Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi.' dedi.

Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor

Çift motorlu hayalet uçak

Söz konusu uçuşun Ankara semalarında yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

KAAN, Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek. Ankara, KAAN'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi üçüncü ülkelere de satmayı hedefliyor. Türkiye'de TF-X adıyla geliştirilmeye başlanan KAAN'ın, 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor.

11 dakika sürdü

Hollanda havacılık topluluğuna hitap eden 'Scramble' adlı internet sitesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamladığını aktardı.

Uçuşun 11 dakika sürdüğü belirtilerek, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının KAAN'a eşlik ettiği bildirildi.

Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
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