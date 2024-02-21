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Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişiklikler sonrası son olarak motorin için indirim müjdesi gelmişti. Litrede 1,21 TL'lik indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarındaki indirim sonrası pompa fiyatları ise şu şekilde oldu..

Ekleme: 21.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi.

İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

İndirim sonrası güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.
Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının, tüketicilere yansıtılması için harekete geçti.

RAFİNERİLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden kurum, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdi.

1 İLE 1,5 LİRALIK İNDİRİM YOLDA

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğuna işaret eden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz.

Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır' ifadelerini kullandı.

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