Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenlerin ve de altın yatırımı yapanların merkezinde yer alıyor. Altın fiyatları son üç ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED ocak ayında faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED'in 2024 yılında faiz indirimi olacağına yönelik algı yaratması da altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Uzmanlar ons altının 2 bin 32 doların üzerinde kalması halinde 2 bin 150 dolara doğru yükseliş gerçekleştireceğini belirtiyor.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde işlem görüyor. 21 Şubat tarihi itibariyle bugün gram altın güncel olarak 2.020 liradan işlem görmektedir.Çeyrek altın için güncel alış fiyatı 3.458 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 3.592 TL'dir.Yarım altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde. Bugünün alış fiyatı 6.938 lira, satış fiyatı ise 7.162 lira olarak belirlenmiştir.Cumhuriyet altını, 13 bin 770 lira alış fiyatıyla işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 14 bin 240 lira olarak kaydedilmiştir.