  • USD: 30,84 - 30,89
  • EURO: 33,26 - 33,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Günün altın fiyatları son yükselişler sonrasında altın yatırıcımlarının gündeminde yer alıyor. Son dönemde yükseliş trendi içinde olan altın, ABD enflasyon verileri sonrasında biraz düşüş seyrine geçse de yeniden toparlanmaya başladı. Altının onsunun 2 bin 030 dolar seviyelerine doğru hareketlenmesiyle birlikte, iç piyasadaki altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Ekleme: 21.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...Altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenlerin ve de altın yatırımı yapanların merkezinde yer alıyor. Altın fiyatları son üç ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED ocak ayında faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED'in 2024 yılında faiz indirimi olacağına yönelik algı yaratması da altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Uzmanlar ons altının 2 bin 32 doların üzerinde kalması halinde 2 bin 150 dolara doğru yükseliş gerçekleştireceğini belirtiyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde işlem görüyor. 21 Şubat tarihi itibariyle bugün gram altın güncel olarak 2.020 liradan işlem görmektedir.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın için güncel alış fiyatı 3.458 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 3.592 TL'dir.

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde. Bugünün alış fiyatı 6.938 lira, satış fiyatı ise 7.162 lira olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını, 13 bin 770 lira alış fiyatıyla işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 14 bin 240 lira olarak kaydedilmiştir.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
Rusya'dan sürpriz 'KAAN' çıkışı: Biz hazırız!
İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar
Rota belli oldu... Yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor
FETÖ'cü hakim için tartışmalı karar! Denetimli serbestlik istedi mahkeme uygun buldu
ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi
Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
8. Yargı Paketinin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak
İlk kez gökyüzüyle buluştu: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye vazgeçilmez aktör! Dikkat çeken Gazze vurgusu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'