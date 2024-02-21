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Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi

Yerel seçimler öncesi aday krizleri yaşanan CHP'de adaylık başvurusunda da krizler devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazların sürdüğü ilçede, yarın toplanacak ilçe seçim kurulunun kesin kararı vermesi bekleniliyor.

Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Ekleme: 21.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kuruluna sunması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sundu.

CHP'li belediye başkanı Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Liste ilçe seçim kurulu tarafından reddedilirken, CHP heyeti ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti. Yarın toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.

Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi

BENZER OLAY KARABÜK'TE YAŞANDI

Karabük Merkez İlçe Seçim Kurulu, aday listelerini geç veren CHP'nin itirazını oy birliğiyle kabul etti.

Alınan bilgiye göre, CHP Karabük merkez ilçe yönetimi, belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adaylarının listesini Karabük Merkez İlçe Seçim Kuruluna saat 17.02de teslim etti. Seçim kurulu aday listelerinin geç verilmesi nedeniyle tutanak tuttu.

CHP yönetiminin itirazı üzerine toplanan kurul, CHPnin Karabükte seçimlere katılabileceği yönünde oy birliğiyle karar aldı. CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ, Karabük Adliyesi çıkışında gazetecilere, bu akşam küçük bir olumsuzluk yaşadıklarını söyledi.

Avukat arkadaşlarına çok teşekkür eden Karadağ, 'Partimiz adına hukuki süreci yönettiler. Olumlu bir cevap aldık. Bir de Karabükteki tüm siyasi partilere bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir demokrasi mücadelesi.' dedi.

CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da teknik nedenlerden dolayı partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını dile getirdi.

MUDANYA'DA DA ÜYE LİSTELERİ ISLAK İMZA YERİNE FLASH BELLEK İLE GEÇ TESLİM ETTİ İDDİASI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'nin meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de, flash bellek ile geç teslim ettiği iddia edildi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, 'İl seçim kurulunun verilen listenin kanuna aykırı olduğunu tespit edip, verilen listeyi kabul etmemesini bekliyoruz' dedi.

YSK'nın 2024/80 sayılı kararına göre listeler ıslak imzalı olması gerekirken, flash bellekle getirilen listeye itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, 'Seçimlerin temel hükümleri kanununa göre siyasi partiler belediye başkan adayı ve meclis üyesi listelerini 20 Şubat 2024 saat 17.00'ye kadar yazılı üç nüsha ve dijital ortamda ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. CHP, 16.57 sıralarında ilçe seçim kuruluna sadece dijital ortamda gelmiştir. Ellerinde herhangi bir üç nüsha ve ıslak imzalı evrak getirmemiştir. Bizim partimizin ilçe seçim kurulunda görevli avukat arkadaşımız, durumu tespit edip itirazda bulunmuştur. Bu tespitimize Zafer Partisi ve İYİ Parti de şahit olmuştur. İlçe seçim kurulu durumu değerlendirerek, bir tespit yaparak, il seçim kuruluna göndermiştir. İl seçim kurulu bir karar verecektir' dedi.

Kanunun verdiği hakkın uygulanması gerektiğini belirten Şeker, 'İl seçim kurulu, CHP'nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit ettiğini açıklamalıdır. CHP meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz budur' diye konuştu.
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