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ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin de petrol çıkarma faaliyeti durma noktasına geldi. Gelir kaynağı ağır yara alan terör örgütünün imdadına yine ABD yetişti. ABD'liler PKK'ya ait vurulan petrol tesislerini onarmaya başladı

ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi
Ekleme: 21.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürerken, ABD kontrolündeki bölgelerde petrol çıkarıp Avrupa'ya satan PKK'da panik hakim.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

TSK'nın düzenlediği hava harekatlarından sonra terör örgütünün petrol çıkarma faaliyeti durma noktasına geldi. PKK'nın sözde üst yönetimi 'acil' koduyla bir araya geldi. Toplantıda, hasar gören petrol tesisleri nedeniyle örgütün maddi yönden aldığı darbe konuşuldu.

ABD PETROL TESİSLERİNİ ONARMAYA BAŞLADI

TSK'nın vurduğu elektrik tesislerinin büyük zarar gördüğü ve onarımının zaman alacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, hava harekatlarıyla zarar gören petrol ve gaz tesislerinin onarılıp yenilenmeye başlandığını örgütün sözde üst yönetimine iletti. Terör örgütü PKK, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarını durdurması için ABD'ye çağrı yapmıştı.

ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi

YILDA 25 MİLYON VARİL PETROL

Terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağını, ABD'nin kontrol ettiği bölgelerden çıkardığı petrol oluşturuyor. Yılda 24 milyon 90 bin varil ile 25 milyon 550 bin varil petrol çıkaran PKK'nın, bu petrolün varilini Avrupalı devletlere 15 ila 19 dolar arasında sattığı belirtiliyor.
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