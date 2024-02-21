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14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-7" operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
Ekleme: 21.02.2024 - 09:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-7' operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı' dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve desteğiyle tüm terör örgütleri ve işbirlikçilerinin nefesini keseceklerini' belirtti.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Yerlikaya, görüntüleri paylaşarak şu bilgileri verdi:

'Kıskaç-7 operasyonlarında şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.'

14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
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