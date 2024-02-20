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Beyaz Gazete
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Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu

CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirdi. CHP'nin, Esenyurt adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer oldu. PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.

Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu
Ekleme: 20.02.2024 - 09:10 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada, 'İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır' denildi.

Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu

SKANDAL İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Esenyurt adayı olarak açıklanan Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri dikkat çekiyor. Sözde 'Kürdistan' naraları atan Özer, 'Devlet kurmak Kürtlerin hakkı' demişti.

Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu

PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, 'Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım.' ifadelerini kullanmıştı.
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