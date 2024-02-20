Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.CHP'den yapılan açıklamada, 'İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır' denildi.Esenyurt adayı olarak açıklanan Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri dikkat çekiyor. Sözde 'Kürdistan' naraları atan Özer, 'Devlet kurmak Kürtlerin hakkı' demişti.PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, 'Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım.' ifadelerini kullanmıştı.