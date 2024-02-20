NASA, Mars'a gidecek ücretli gönüllü arıyor: İşte şartlar

ABD UIusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2025'te başlayacak bir misyon için dört gönüllü aradıklarını duyurdu. Görev için belirlenen şartlar da açıklandı.

NASA 2025 yılının bahar aylarında başlayacak bir proje için ücretli dört gönüllü aradığını duyurdu.Mars Dune Alpha ismi verilen proje kapsamında gönüllüler 12 ay boyunca Teksas eyaletindeki Houston kentinde kurulacak platformda yaşayacak.Mars'taki yaşam standartlarını ve durumu inceleyecek olan gönüllülerin 160 metrekarelik Mars simülasyonu içinde yaşayacağı da belirtildi.Zorlu görevde tarım yapılacak, makine ve altyapının bakımı üstlenilecek.Mars görevi için katılımcıların CHAPEA üzerinden 2 Nisan'a kadar başvuru yapması bekleniyor.Karşılığında verilecek ücret ise henüz açıklanmadı.Bir yıl boyunca 'Mars'ta' yaşayacak gönüllüler için istenen şartlar da ortaya çıktı.Doğa bilimleri alanında üniversite diploması olanEn az 1000 saatlik uçuş tecrübesi30 ile 55 yaşında olmak,Sağlıklı ve motive olmakSigara içmemekABD vatandaşı olması ya da kalıcı oturum izinlerinin bulunması