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Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek

Hollanda Başbakanı Türk ve İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders, sosyal medyada dine küfrettiği paylaşımlarının ardından gözaltına alınan Avukat Feyza Altun ile ilgili "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek
Ekleme: 20.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek
X hesabından dine küfreden Avukat Feyza Altun'a Türk ve İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders'ten destek geldi.

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Wilders, sosyal medya hesabından dine küfreden Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında paylaşımda bulundu.

Wilders, tek cümlelik paylaşımında 'Feyza Altun bir kahramandır!' ifadelerini kullandı.

Her fırsatta İslam'a saldırıyor

Türkiye ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Wildert, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü paylaşarak 'Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın' ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Avukat Feyza Altun'un Farsça bir şiire verdiği tepki büyük tepkilere neden oldu. Altun'un dine küfrettiği 'Şeriate s......' mesajı sonrası X'de '#feyzaaltuntutuklansın' etiketi trend topic oldu.

Küfürlü paylaşım sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Altun daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek
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