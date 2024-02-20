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Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı

81 ilde son 4 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalanarak adalete teslim edildi.

Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı
Ekleme: 20.02.2024 - 08:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı
Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonun daha ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3 bin 237 Firari Yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

81 il genelinde operasyon

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 3.200 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs “ÇEMBER-12” Operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 577 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 292 şahıs,

- Yağmadan 108 şahıs,

- Adam Öldürmeden 47 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 66 şahıs,

- Narkotik suçlarından 558 şahıs,

- Terörden 33 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 307 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.237 şahıs “ÇEMBER-12” operasyonlarında yakalandı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"
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