Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı

Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde sürdürülüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonun daha ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.Bakan Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZYakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"