Kılıçdaroğlu, Akşener'in ‘para’ iddiasını doğruladı: ‘Meral hanım gerçeği söylemiş’

Yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik tavan yaparken CHP bir yandan da iç hesaplaşmaların peşine düştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı her konuşmada CHP'yi hedef almaya devam ediyor.Meral Akşener, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de partisine yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Herkes haddini hududunu bilecek' diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstermiş, 'Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım' demişti.Özgür Özel'in İYİ Parti'ye yönelik iddialarına yanıt veren Akşener 'Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu için kampanya hazırladık, partimiz yok. Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı 'hayır.' Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bize bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.' ifadelerini kullandı.Akşener'in bu açıklamaları sonrasında konuşan Özgür Özel hem geri vites yaptı hem de Akşener'e gözdağı verdi. Özel 'İki ihtimal var. Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor.' dedi.Bu atışma sonrası gözler CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kimi haklı bulacağı merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşarak durumu itiraf etti.Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'CHP'den bir kuruş para almadıklarına' ilişkin sözlerini doğrularken 'İYİ Parti ve CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım gerçeği söylemiş' ifadeleriyle Özgür Özel'i yalancı durumuna düşürdü.Kılıçdaroğlu diğer yandan CHP'nin seçim gezilerine katılmayacağını söyledi. 'Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir' diyen Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in koltuğuna vesayet kuran Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.