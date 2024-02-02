CHP’yi kim yönetiyor? Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Olmayan yetkisini kullanıyor!

Değişim kavgasıyla gündem düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güç kavgası başladı.İmamoğlu'nun aday belirleme sürecinde bile etkili olması nedeniyle eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, partide kontrolden çıktı… İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle üzerini çizdiği CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmeyişi partiyi karıştırdı. Sosyal medyadan karara isyan eden Battal İlgezdi, 'Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz. Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler' ifadelerini kullandı.CHP'de yaşanan bu kriz, partiye yakınlığıyla bilinen isimleri de kızdırdı. Dün akşam katıldıkları bir canlı yayında CHP'li Barış Yarkadaş ile Şaban Sevinç arasında gerilim tırmandı. CHP'li Yarkadaş Sevinç'i parti sözcülüğü yapmakla suçladı.Yarkadaş, Sevinç'in CHP'ye kötülük yaptığı belirterek 'Biz sana ağabey diyoruz, seni seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ben CHP'yi savunuyorum sen CHP'ye bu tavrınla partiye kötülük yapıyorsun, zarar veriyorsun' ifadelerini kullandı.Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı. İmamoğlu'nun yetkisi olmadığı halde İmamoğlu'nun belediye adaylarını belirlediğini söyleyen Yarkadaş, 'Ekrem İmamoğlu olmayan bir yetkisini kullanıyor ve partinin kurumsal kimliğini tahrip ediyor. CHP iyi olsun tüzüğe göre yönetilsin kurumsal kimliği yıpranmasın verdiği sözleri tutsun, verdiği sözleri tutarsa halkta inandırıcılığı olur diye konuşuyorum.Ekrem Bey'i yüz kere uyardık, bin kere uyardık, 10 bin kere uyardık. 'Partiyi tahrip etme' dedik, 'kurultayda taraf olma' dedik. Bu bölünmüşlüğün, bu dışarıdan atamaların bu keyfi atamalarının, Ekrem beyin bürokratlarının her yere atanması sonucu örgütün enerjisini kırılıyor' ifadelerini kullandı.Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: 'Eğer bir partinin Genel Başkanı (Özgür Özel) İstanbul'da tüm belediye başkanlarının atanmasını onların görevden uzaklaştırılmasını veya aday yapılmamasını o ilin Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Ekrem İmamoğlu) vermişse, o ilin Belediye Başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde tüzükte böyle bir yetkisi olmadığı halde telefonla, 'Senle çalışmayacağız, yerine bu arkadaşı koyacağız' diyorsa o partinin kurumsal kimliği ayaklar altına alınır. Ekrem Bey'in yaptığı yanlış budur.'