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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'de

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ekleme: 19.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'de
Azerbaycan'da seçim zaferi kazanan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'de...

Aliyev, her seçimde olduğu gibi ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'de

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider"

Aliyev, deftere şunları yazdı:

Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'de
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