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Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda: Almanya'da görüşmeler yaptı

Bakan Fidan, AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilgili ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi. Fidan, Moldovalı mevkidaşıyla da görüştü.

Ekleme: 16.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda: Almanya'da görüşmeler yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya ziyarette bulundu.

Fidan'ın ziyareti, 60. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Bakan Fidan, temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda: Almanya'da görüşmeler yaptı

Fidan-Borrell görüşmesi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın, Almanya'da düzenlenen konferanstaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Avrupalı muhatabına uyarı: Ayrım yapmayın

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Fidan, AB'ye aday diğer ülkeler ile Türkiye arasında ayrım yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

Gazze ve Suriye meseleleri masadaydı

Gazze meselesinin de konuşulduğu görüşmede, AB tarafının Birlik içindeki görüş ayrılıklarının Filistinlilere desteği ciddi biçimde engellediği, İsrail karşısında bir manivelaları olmadığı ifade edildi.

Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, iki taraf da Suriye rejiminin siyasi sürece angaje olması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda: Almanya'da görüşmeler yaptı

Popşoi ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi ile de görüştü. Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı.

Ekonomik ilişkiler, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

İki bakan, ayrıca gelecek dönemde yapılacak üst düzey ziyaretler ve Türkiye'nin Gagavuz Yeri'ne sağladığı katkıları görüştü.

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