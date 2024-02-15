  • USD: 30,70 - 30,75
  • EURO: 32,95 - 33,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor

MSB, ABD Kongresi’nde onay süreci tamamlanan Türkiye’ye F-16 savaş uçağı tedarikine ilişkin, mektupların şubat ayı sonuna kadar ulaştırılmasının beklendiğini açıkladı.

MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Ekleme: 15.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Türkiye'nin en önemli uluslararası gündemlerinden biri de ABD'den F-16 tedariki.

Konuya ilişkin süreç işlerken, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasının ardından ABD yönetimi süreci hızlandırdı.

Ardından gözler, yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bilgilendirme geldi.

Yapılan açıklamada, F16 tedarik ve modernizasyon süreci ile F-35 programına yer verildi.

'Şubat ayı sonuna kadar mektuplarının tarafımıza iletilmesi bekleniyor'

MSB'de şu ifadeler yer aldı:

40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır dedi.

Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

'Herhangi bir şart söz konusu değildir'

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Temin ve modernize edilecek F-16'ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir.
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın düştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
İYİ Parti'de aday tepkisi! 117 partili istifa etti
DEM'li milletvekili Bozan'dan Öcalan’ın fotoğrafı ile skandal paylaşım: Tecridi kıracağız
Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü!
Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
O sistem de 'yerli'leşti! Bakan Uraloğu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında da kullanılmıştı
FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Cevdet Yılmaz: İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok
Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 29 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan’dan çok net Filistin çıkışı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez
JETCO mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye-Macaristan ticaret hedefi: 6 milyar dolar
Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm projelerini açıklıyor: 5 yılda 650 bin yeni konut inşa edeceğiz
Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: 'Milli Uzay Programı' adım adım gerçekleşecek...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi