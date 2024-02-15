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Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

Usta oyuncu Erkan Can, 2021 yılında biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmıştı. Söz konusu olayda mahkeme kararını verdi. Dolandırıcının Erkan Can'a 99 bin lira ödeyerek zararını gidermesine rağmen mahkeme 1 yıl 8 ay hapis, 82 bin 500 lira para cezasına hükmetti. Öte yandan Erkan Can'ın yaşadığı bu dolandırıcılık Meşru Gayrimeşru filmine konu oldu. Başrolünde ise Erkan Can oynadı.

Ekleme: 15.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadıİstanbul Kartal'da 2021 yılının kasım ayında ünlü oyuncu Erkan Can'ı bankadan aradığını söyleyip usta oyuncunun 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

DOLARI BOZULUNCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sanık Ünal G'nin Erkan Can'ı banka genel müdürlüğünden arayarak kart aidat ve promosyonlarının biriktiğini ve bunları hesabına geçireceği vaadiyle mobil bankacılıktan işlem yaptırarak dolandırdığını anlattı. Can'ın 9 bin dolarının bozdurulup Ünal G'nin hesabına aktarıldığını gördüğünde dolandırıldığını anladığını belirtti.

Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

'İFADESİ AKIŞA AYKIRI, SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Ünal G'nin bir arkadaşıyla birlikte parayı çektiği ana ilişkin görüntülerin dosyaya ulaştığını ifade eden mahkeme, sanığın suçu arkadaşına atarak, 'Arkadaşım Ramo araba satışı yapmış. 10 bin lira alacağı varmış. Hesabında haciz olduğu için benim hesabımı kullandı' dediğini aktardı.

Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

Ancak mahkeme Ramo lakaplı Ramazan K. hakkında soruşturma yürütülüp takipsizlik kararı verildiğini, hesabın sanık adına kayıtlı olduğu, olay tarihinde açıldığı, parayı sanığın çektiği ve böylelikle ifadesinin hayatın olağan akışına aykırı olup, suçtan kurtulmaya çalıştığını kaydetti.

PARAYI ÖDEDİ, PİŞMANLIKLA HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Sabah'ta yer aşan habere göre, 'Kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın davasında mahkeme, suç tarihinde 9 bin doların 7 bin 845 Euro olduğunu ve o dönem Euro kurunun 12,5 Türk lirası olduğunu belirtti.
Sanığın Erkan Can'a 99 bin 450 lira ödediği ve yatırılan miktarın zararı karşıladığını aktaran mahkeme etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığının altını çizdi.

Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

Ünal G'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine 82 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.

Öte yandan Erkan Can'ın kurbanı olduğu telefon dolandırıcılığı, bir filme konu oldu. 'Meşru Gayrimeşru' ismiyle beyazperdeye taşınan filmin başrolünde de Erkan Can oynadı.
Tele dolandırıcıları anlatan film 1 Mart'ta vizyona girecek.
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